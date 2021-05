FORMELLO – Lavoro di scarico post derby. Correa ancora ai box





Il k.o. nel derby fa male e chiude in anticipo la stagione della Lazio. Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per il consueto lavoro di scarico mentre si pensa già al recupero con il Torino in scena tra due giorni. Meno di dieci i calciatori oggi in campo, tra cui i subentrati Luiz Felipe, Akpa Akpro, Pereira e Fares, mentre il resto del gruppo è rimasto in palestra per recuperare energia in vista dell’impegno con i granata. Domani sarà già vigilia di campionato con Inzaghi che con il Torino dovrà fare a meno dello squalificato Acerbi e forse anche di Correa, ieri out per un problema al polpaccio.

