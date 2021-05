GdS | Inzaghi-Lotito, c’è un accordo ma il tecnico vuole aspettare. Dietro c’è la Juventus?





Come riporta la Gazzetta dello Sport, su Madrid e Torino sono fissati gli occhi di tanti allenatori. Zidane, tecnico del Real Madrid, è pronto all’addio dopo le sue dichiarazioni in conferenza stampa, e secondo diverse voci lo avrebbe già detto ai suoi giocatori. Per la successione di Zizou ci sono due opzioni: Max Allegri e Raul, in un valzer degli allenatori che potrebbe interessare anche Simone Inzaghi. La Juve ha infatti rinviato ogni discorso a fine stagione ma Pirlo è più fuori che dentro e sono tanti i nomi che si fanno, tra cui anche Mihajlovic e Spalletti. Il tecnico biancoceleste ha un accordo con Lotito per il rinnovo ma ha fatto sapere al suo presidente di voler aspettare la fine del campionato. Ha preso tempo per seguire gli sviluppi alla Juventus e su altre panchine (il Napoli). Nei prossimi otto giorni si definiranno i risultati di Liga, Serie A, e non solo. A quel punto Real e Juve decideranno e il resto arriverà a ruota.

