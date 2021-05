GdS | Scontri tra polizia e ultrà laziali a Ponte Milvio: un arresto





Alta tensione prima del derby dell’Olimpico. Nel pomeriggio i tifosi della Lazio si erano dati appuntamento a Ponte Milvio per incoraggiare la squadra di Inzaghi. Una situazione già monitorata dalle forze dell’ordine per evitare lo scontro con i tifosi della Roma. Verso le 18 un gruppo di circa 500 tifosi biancocelesti ha tentato di dirigersi verso lo Stadio Olimpico. Sono stati respinti dalle forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, sul lungotevere. Dai sostenitori della Lazio la replica con un fitto lancio di oggetti tra cui bottiglie e fumogeni, con cassonetti rivoltati, vetri rotti di alcuni negozi e traffico in tilt. Il bilancio stilato dalla Polizia recita un arresto, una denuncia e 23 identificazioni. L’arrestato, già daspato, avrebbe agitato una cinghia contro gli agenti. Il denunciato avrebbe invece lanciato alcune bottiglie contro le camionette delle forze dell’ordine. Saranno inoltre visionate le immagini della Polizia scientifica per individuare altri tifosi coinvolti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

