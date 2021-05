Lazio-Torino, Belotti suona la carica: “In queste ultime due partite il destino è nelle nostre mani”





Terminato il derby della capitale, in cui è arrivata una brutta sconfitta per la Lazio, i biancocelesti hanno pochi giorni per proiettarsi alla prossima sfida. Martedì 18 maggio, si recupererà l’incontro non disputato causa Covid con il Torino, alle ore 20:30. La squadra di Simone Inzaghi, dovrà riprendersi dopo il brutto passo falso del derby e le prestazioni per nulla convincenti di queste ultime settimane. Dall’altro lato, i granata tenteranno il tutto per tutto per conquistare punti preziosissimi in chiave salvezza, dopo le ultime figuracce rimediate contro Milan (0-7) e Spezia (4-1). In merito alla sfida di martedì sera, il capitano del Toro Andrea Belotti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando la fallimentare stagione della propria squadra e caricando i suoi compagni in vista dello scontro con i biancocelesti.

Queste le sue parole:

“È una questione mentale, bisogna farsi un esame di coscienza e ritrovare quella grinta e cattiveria che ci aveva contraddistinti nelle partite precedenti e che è mancata nelle ultime due. Dobbiamo essere consapevoli della forza della squadra e tornare a essere quelli di prima. Sappiamo che, in queste ultime due partite, il destino è nelle nostre mani. Dipende tutto da noi”

