Lazio Women, è il giorno del sorpasso! Vicenza battuto e Pomigliano scavalcato in vetta alla classifica





Dopo la promozione anche l’obiettivo primo posto è a un passo per la Lazio Women. Le biancocelesti, appena promosse matematicamente, espugnano di misura Vicenza grazie all’ennesima rete stagionale della Martin e si prendono la vetta del campionato approfittando del k.o. del Pomigliano che nell’anticipo di mezzogiorno ha perso in casa per due a uno con il Brescia. Ad una giornata dal termine della stagione, la Lazio Women compie il soprasso ed ora il trionfo in campionato è vicinissimo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: