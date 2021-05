Lutto nel mondo biancoceleste: è morta Enza, “la mamma di tutti i laziali”





La celebre tifosa biancoceleste, nota come “la mamma di tutti i laziali” si è spenta nella giornata di oggi. Si chiamava Enza, e da sempre era una accanita sostenitrice della Lazio, nonché figura di riferimento nello storico Lazio Point di Via Farini. A seguito di problemi economici, ha dovuto chiudere la sua attività, riuscendo poi a riaprire un punto vendita biancoceleste in Via Veturia 77 nel quartiere Appio Latano, chiamato “Tutto Lazio”.

