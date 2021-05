Qualificazioni Mondiali, i convocati di mister Scaloni per l’Argentina: presente un biancoceleste





In vista delle prossime due sfide dell’Argentina contro Cile e Colombia, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, il mister ex Lazio, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei 30 convocati. Tra gli attaccanti convocati, c’è anche un giocatore della Lazio: si tratta di Joaquin Correa. Il Tucu, con la maglia biancoceleste, ha collezionato 37 presenze fino ad ora in questa stagione, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, arrivando ad 11 reti segnate. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Argentina, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter.

#EliminatoriasQatar2022 El entrenador @lioscaloni dio a conocer la lista de convocados del exterior para la doble fecha ante @LaRoja 🇨🇱 y @FCFSeleccionCol 🇨🇴 pic.twitter.com/RRlDJtjNEE — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 16, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: