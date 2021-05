Roberto Rao ricorda Enza: “Una laziale vera, un viso inconfondibile all’Olimpico” | FOTO

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Roberto Rao, tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare Enza, la storica tifosa biancoceleste, scomparsa nella giornata di oggi. Di seguito il messaggio di ricordo pubblicato da Roberto Rao:

Per tantissimi tifosi e’ stata sguardo di complicità (o di rimprovero). Una laziale vera, una mamma, una zia, un viso inconfondibile all’Olimpico, in trasferta e a via Farini. Una vita tra le sciarpe, le bandiere e le maglie della Lazio. Buon viaggio Enza.

— Roberto Rao (@robertorao) May 16, 2021