Roma-Lazio, decima sconfitta su tredici da una situazione di svantaggio: il dato





La Lazio perde il derby della capitale contro la Roma, subendo un 2-0 fuori casa. Il gol di Mkhitaryan nel primo tempo e di Pedro nel secondo, regalano il successo ai giallorossi, decretando la sconfitta per i biancocelesti. La squadra di Inzaghi, perde dunque la decima partita delle tredici in cui è andata in svantaggio, conseguendo un media di 0.38 punti in cui ha subito uno svantaggio. In questa particolare statistica, la Lazio è quintultima in Serie A per media punti. Dietro di lei solo Udinese (0.37), Fiorentina (0.24), Parma (0.15) e Crotone (0). Lo riporta Lazio Page.

