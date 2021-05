Roma-Lazio, l’ultima espulsione di Acerbi risale a due anni fa: ecco con chi





Francesco Acerbi non è stato autore di una grande prestazione nella sfida di ieri sera, come del resto anche i suoi compagni. La Lazio ha perso un’importante partita, concedendo ala Roma due soli tiri in porta utili a sancire a sconfitta per i biancocelesti. In più, la Lazio si è vista espellere nei minuti finale proprio il suo pilastro difensivo, cacciato inevitabilmente fuori per doppia ammonizione. Il leone non subiva un cartellino rosso da ben due anni, l’ultimo lo ha rimediato infatti nella stagione 2018-2019 nella sfida contro il Napoli. Nella stagione corrente, è stato invece sanzionato 9 volte con il cartellino giallo. Ora Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo uomo di reparto, per la prossima partita in programma martedì alle ore 20:30 contro il Torino.

