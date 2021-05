Sassuolo, Defrel: “Proveremo a fare una grandissima partita contro la Lazio”





Al termine della partita vinta dal Sassuolo contro il Parma l’attaccante neroverde Defrel è intervenuto ai microfoni di Sky Sport accennando anche alla loro prossima gara, quella contro la Lazio. Queste le sue parole: “Vogliamo provare tutto fino alla fine perché non si sa mai. Il Parma ha giocato bene oggi e secondo me già la vittoria è importante. Noi siamo contenti, sono due anni che proviamo questo gioco grazie al mister che ci ha preparati bene. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Ci ha dato moltissimo, ci ha dato un’idea di gioco e si vede subito che giochiamo molto bene. Sarà strano senza di lui dopo tre anni. Ora manca ancora una partita e lui non ha mollato. Sono sicuro che proveremo a fare una grandissima partita contro la Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: