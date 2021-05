Paolo Rossi Pisu racconta il documentario su Signori: “Ricostruisce l’avventura umana di uno dei più grandi calciatori del nostro Pease”





La vicenda di Beppe Signori, incappato in una brutta storia di scommesse clandestine, ha appassionato la nazione intera. Dopo 10 anni di dolore e sofferenza, l’ex giocatore di Lazio, Bologna e Foggia ha dimostrato la sua innocenza, ed è stato scagionato perché il fatto non sussiste. Un’avventura sfortunata la sua, che adesso è al centro del nuovo documentario diretto da Pier Paolo Paganelli e prodotto dalla bolognese Genoma Film di Paolo Rossi Pisu.

Lo stesso Pisu, ha rilasciato un’intervista a Il resto del carlino, in cui spiega la scelta di voler rappresentare una simile vicenda riguardante Beppegol.

Queste le sue parole:

Che Signori racconta nella sua nuova opera?

“Si tratta di un documentario che ricostruisce l’avventura umana e professionale di uno dei più grandi calciatori che il nostro Paese abbia mai espresso. Dai primi calci tirati a un pallone quando era bambino alle vicissitudini terribili che ha affrontato e esuberato brillantemente negli ultimi dieci anni della sue esistenza. Il film è un omaggio a una personalità che non si è tirata indietro mentre la sua vita veniva travolta da uno scandalo che non lo riguardava. E con il quale ha dovuto fare i conti, vincendo, dopo averlo fatto tante volte sul campo, anche in tribunale.”

C’è qualcosa che, più di altre, l’ha colpita di questa storia?

“La sua determinazione a riprendersi quello che gli era stato sottratto. Un grade merito va al suo avvocato Patrizia Brandi, convinta, sin dall’inizio, ch era giustizia fosse dalla loro parte e che bisognava affrontarla senza attendere la prescrizione. Perché Signori voleva che fosse chiaro, come è stato, che lui era del tutto estraneo ai fatti che gli venivano imputati. Ed è stato assolto con formula piena.”

A che punto è la lavorazione del film?

“Siamo sui set in questi giorni. Giriamo a Bologna, naturalmente, la sua città di adozione, in Lombardia e a Foggi, perché qui inizia la sua vera carriera professionale, grazie alle intuizioni di un altro genio del pallone, presente anche lui nel film, il grande allenatore Zdenek Zeman, che capì che il ruolo giusto per Signori era quello del centravanti.”

Chi altro vedremo nel film?

“Sono tantissime le persone che abbiamo intervistato, penso, oltre a Zeman, a Dino Zoff. Poi c’è l’amico di sempre Roberto Baggio, con il quale Beppe condivideva la camera d’albergo la notte prima del famoso rigore sbagliato alla finale dei Mondiali di calcio 1994. C’è la moglie, l’attrice Tina Milano, impegnata in questi giorni nelle Marche sul sito di un altro film di Genoma ‘Benelli’, c’è l’avvocato Patrizia Brandi. Ci saranno filmati rarissimi e tantissimo materiale inedito, proveniente dall’archivio privato di Signori, con un Beppe bambino che gioca con il suo primo pallone”.

Quando sarà pronto il documentario?

“Finiremo le riprese in estate, sarà pronto in ottobre e in novembre dovrebbe essere trasmesso su Sky, con la quale definiamo in questi giorni gli accordi.”

Cosa manca ancora alla realizzazione del film?

“Non abbiamo ancora scelto il titolo, ci sono varie ipotesi e poi, noi, come Beppe, attendiamo con trepidazione le decisioni della giustizia sportiva che deve ancora pronunciarsi. Io spero nella sua assoluta riabilitazione anche su questo versante. Sarebbe il perfetto “Happy ending” per lui e per il nostro film”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: