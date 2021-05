SOCIAL | Acerbi incrocia le dita in attesa della risonanza | FOTO





Le ultime due giornate di campionato e poi l’Europeo, in mezzo un problema fisico inaspettato. Dopo aver chiesto scusa ai tifosi per l’espulsione nel derby di ieri, Francesco Acerbi ha voluto condividere con i suoi followers la tensione in vista della risonanza di domani che farà luce sui tempi di recupero dal problema fisico. Sono ore delicate quelle del centrale laziale che via social ha voluto caricare uno scatto della sfasciatura al ginocchio con l’emoticon delle dita incrociate per cercare di esorcizzare il momento.

