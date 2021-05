Torino, squadra in ritiro in vista della Lazio





Dopo le due brutte sconfitte subite dal Torino contro Milan e Spezia, in cui in totale ha subito 11 gol, in seguito all’odierna seduta di scarico dei titolari ed allenamento tecnico-tattico del resto della squadra i granata sono andati in ritiro in vista delle ultime due partite di campionato contro Lazio e Benevento.

