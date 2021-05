Adekanye: “Saluto la famiglia dell’ADO Den Haag, sono deluso per non aver raggiunto l’obiettivo” – FOTO





Bobby Adekanye, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare l’ADO Den Haag, squadra in cui è arrivato a gennaio, in prestito dalla Lazio. L’attaccante biancoceleste, orgoglioso e fortunato di aver fatto parte del club, è parimenti deluso e amareggiato per l’ultimo posto della classifica e la conseguente retrocessione in Eerste Divisie. Questo il suo messaggio sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bobby Adekanye (@adebob11)

