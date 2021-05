Calisti: “Mercato insufficiente quello della Società, Inzaghi vuole più garanzie”





In merito all’andamento stagionale della Lazio e del futuro che attende squadra e Società, l’ex biancoceleste Ernesto Calisti ha parlato ai microfoni di TMW. Durante il suo intervento, non manca il riferimento al tema rinnovo di Simone Inzaghi e alla prossima sfida in programma con il Torino.

Queste le sue parole:

“Voto sei alla squadra che comunque poteva fare di più. Per la società il voto è cinque per il mercato, perchè in questa stagione servivano ricambi di qualità e invece chi è arrivato è stato utilizzato poco e non ha spostato gli equilibri”.

“Inzaghi? Mi auguro stia solo aspettando per avere garanzie di mercato perché se non arrivano rinforzi ad hoc si rischia questa stessa stagione. Se non ha garanzie è giusto che vada via, fa bene a pretendere di più. Se ci sarà l’addio mi aspetto un tecnico di personalità ma ho dubbi possa arrivare”.

“Nella prossima sfida con il Torino la Lazio deve onorare il campionato, ossia vincere per cercare di finire al meglio. Non ci sarà forse la testa al massimo ma credo sia importante terminare in modo dignitoso la stagione”.

