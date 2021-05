CdS | Ansia per Acerbi, oggi gli esami: rischio stiramento del collaterale





Tutti col fiato sospeso in casa Lazio. Oggi Francesco Acerbi svolgerà degli esami in Paideia per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto alla sostituzione contro la Roma. Ieri il centrale ha parlato delle sue condizioni su Instagram ma soltanto gli esami diranno di più, con l’ansia generale di Inzaghi e Mancini, che oggi diramerà la lista dei pre convocati per l’Europeo. Come rivela il Corriere dello Sport, il timore è quello di uno stiramento del collaterale dopo il colpo di Bruno Peres.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: