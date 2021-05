Coprifuoco, palestre e piscine: ecco il nuovo decreto in vigore da domani





Da domani entrerà in vigore il nuovo decreto, approvato in serata dal Governo. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella riunione della cabina di regia ha confermato le diverse proposte messe sul tavolo. Si parte dal coprifuoco, che da domani verrà posticipato di un’ora alle 23:00. Una nuova modifica sull’orario entrerà in vigore poi il 7 giungo, quando il nuovo limite si sposterà a mezzanotte. Dal 21 giugno invece, sarà abolito completamente.

Si prospetta anche un nuovo cambio di colore per sei regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise Sardegna dovrebbero entrare in zona bianca e dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria (trend di contagi permettendo).

Dal 1 giugno, via libera anche al pubblico peer eventi sportivi all’aperto. Dal primo luglio tale presenza sarà consentita anche ad eventi al chiuso, con capienza non superiore al 25% dell’impianto sportivo e non superiore a mille persone all’aperto.

Per quanto riguarda la riapertura di piscine e palestre, è stata prevista per il 24 maggio. Centri termali e piscine invece, potranno riaprire dall’1 luglio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: