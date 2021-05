CorSera | Lazio senza Champions e Inzaghi pronto a firmare un ingaggio ridotto





La sconfitta nel derby ha consegnato alla Lazio una certezza: nella prossima stagione parteciperà all’Europa League. La Champions è stata una grande avventura, che i tifosi biancocelesti sono tornati a vivere a distanza di tredici anni dall’ultima volta, e poi è tornata a essere un sogno, quando la squadra si è rimessa in corsa per i primi quattro posti grazie al percorso straordinario compiuto nel 2021.

Ma il doppio stop in una settimana – prima la Fiorentina e poi la Roma – ha cancellato ogni possibilità di completare la rimonta. E ha accelerato la programmazione per il futuro.

La Lazio aveva un piano A e un piano B. Più ambizioso – e anche più dispendioso – il primo, da mettere in pratica se fosse arrivata la Champions; più attento ai costi il secondo. Una doppia programmazione oculata e per niente sorprendente, conoscendo l’attenzione di Lotito per i conti. Del resto la competizione europea principale porta nelle casse del club qualche decina di milioni supplementare, è normale che incida sui budget e di conseguenza sulle scelte.

La mancata qualificazione per la Champions inciderà anche sul rinnovo del contratto di Inzaghi, che sarà più povero rispetto a quello che sarebbe stato se la Lazio fosse arrivata tra le prime quattro. Il motivo ovviamente non è «punitivo» (della serie: hai fallito l’obiettivo e quindi ti penalizzo; in realtà l’allenatore ci ha già rimesso i mancati premi) ma economico. Avendo meno introiti, la società intende risparmiare sugli ingaggi. Perché se è vero che la pandemia ha minato in profondità le casse dei club più grandi d’Europa, molti dei quali avevano i bilanci malsani già prima del Covid, ha inciso in misura rilevante anche su società con i conti in ordine come quella di Lotito. Da qui la decisione di ridurre le offerte per i nuovi contratti, non solo a Inzaghi ma anche ai calciatori che dovranno discutere i prolungamenti (come Strakosha, Luiz Felipe, Patric e Marusic, tutti in scadenza nel 2022).

Inzaghi, Lotito e Tare si sono incontrati più volte negli ultimi mesi e hanno concordato questo percorso, sul quale si confronteranno la prossima settimana, a campionato finito.

Da entrambe le parti giungono rassicurazioni sulla volontà di arrivare alla firma. Se invece si giungesse a una rottura, la Lazio punterebbe a un allenatore di rilievo, anche per contrapporlo a Mourinho (e Sarri potrebbe diventare un’opzione intrigante).

Corriere della Sera

