Finalmente si gioca questa benedetta sfida fra Lazio e Torino. Una gara dal valore praticamente nullo per i biancocelesti mentre fondamentale per i granata che in caso di pareggio raggiungerebbero la salvezza matematicamente. Simone Inzaghi vuole fare un favore al fratello Pippo e dare un dispiacere ai piemontesi con cui i rapporti sono a dir poco freddi. In tutto ciò il tecnico vuole vedere una squadra diversa da quella vista nell’ultima settimana, ha chiesto una scossa ai giocatori dopo un derby perso malamente. Fra i pali tornerà Strakosha per questa staffetta di fine stagione con Reina, un modo anche per metterlo in mostra in vista del mercato estivo. In difesa non ci sarà lo squalificato Francesco Acerbi, atteso tra l’altro in serata in Paideia per una distorsione al ginocchio, sarà sostituito da Luiz Felipe che torna così titolare dopo mesi. Il brasiliano guiderà la retroguardia con Marusic e Radu ai suoi lati. La linea di centrocampo potrebbe vedere un solo cambio rispetto al derby con il dubbio Milinkovic che non si è allenato. Se il serbo non dovesse esserci è pronto per sostituirlo Marco Parolo che insiema a Luis Alberto affiancheranno Lucas Leiva. Sulla corsia destra il solito Lazzari mentre sulla fascia mancina è confermato Lulic per l’ultima partita in maglia biancoceleste allo stadio Olimpico. Davanti è ancora indisponibile Correa così come Caicedo è a mezzo servizio, entrambi non si sono visti sul terreno di gioco. Opportunità quindi per Andreas Pereira di giocare in tandem con Immobile, panchina per Vedat Muriqi dopo due gare consecutive dal primo minuto.

