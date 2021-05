Giudice sportivo, confermata la squalifica di Acerbi





Poco fa, tramite il sito ufficiale della Serie A, sono state rese le note le decisioni del Giudice Sportivo. E’ stata confermata la squalifica di Francesco Acerbi, espulso nel derby di sabato sera in seguito ad una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Salterà il match di domani sera contro il Torino all’Olimpico, l’ultima gara in casa di questo campionato.

