Gravina annuncia: “Progetto per la Serie A a 18 squadre già dal 2023/24”





Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha annunciato nella conferenza stampa a margine del Consiglio Federale di quest’oggi il progetto e la volontà di portare la Serie A a 18 squadre già dalla stagione 2023/24. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è un’idea e un progetto al quale ho lavorato e che sottoporrò a tutte le componenti se questo si verificherà, già a partire dal 2023/24, per una Serie A a 18 squadre. Mi interessa una riforma integrata del sistema calcio italiano, non solamente sul format. Il campionato a 18 squadre, come play-off e play-out, sta diventando un tema comune condiviso in tutta Europa. Questo significa che siamo stati precursori. Già da venerdì avremo modo di discutere questa riforma”.

