I lupi perdono il pelo ma non il vizio: romanisti insultano Guerini





Nonostante siano passati quasi due mesi dalla morte di Daniel Guerini, giovane promessa della primavera della Lazio, il suo ricordo continua a riecheggiare nell’ambiente biancoceleste e non solo. Ma purtroppo al limite non c’è mai fine, e ciò che è accaduto ne è l’ennesima conferma. Sotto un video pubblicato qualche ora dopo la vittoria della Roma nel derby di sabato sera sono apparsi dei commenti in cui il il giovane giocatore della Lazio è stato insultato e sbeffeggiato. Purtroppo non è, però, la prima volta che accade una cosa simile.

Un messaggio a riguardo è stato lanciato anche dai suoi compagni di squadra della Lazio Primavera sulle proprie storie su Instagram, esprimendo solidarietà e disdegno per questi commenti. Damiano Franco ha scritto: “Vergognatevi. Fatevi schifo. La gente non ha più valori. Non esiste più rispetto. Leggere certe cose mi fa venire il vomito… schifosi.” Si sono accodati anche Armini e Ndrecka. Il primo ha scritto: “Spero che vengano denunciati, al giorno d’oggi ancora esistono questo tipo di “persone”, se così si può definirle. Non c’è più rispetto neanche davanti alla morte… voi questo siete… esseri inferiori” ed il secondo, condividendo la storia di Franco, ha scritto: “Non si tratta di tifoseria, di giocare per la Lazio, Roma, Juventus o Inter o qualsiasi squadra al mondo. Si tratta di avere un minimo di rispetto per una persona che non c’è più. Se in Italia siamo messi in un certo modo è anche colpa di queste persone. Scusali Guero”.

