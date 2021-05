I precedenti della Lazio con l’arbitro Fabbri: il bilancio dei 10 incontri sorride ai biancocelesti





La designazione arbitrale per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A TIM, ha assegnato la gara Lazio-Torino al signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Il fischietto romagnolo ha già diretto i biancocelesti in 10 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 7 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 3 è uscita sconfitta.

In questa stagione, il fischietto di Ravenna ha arbitrato la Lazio in occasione della trasferta di Milano contro l’Inter. Lo scorso anno, invece, Fabbri era alla direzione in occasione delle vittorie registrate all’Olimpico contro la Fiorentina e la Juventus.

sslazio.it

