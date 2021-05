Klose: “La prossima stagione non sarò al Bayern Monaco. Ci sono diverse opzioni, presto verrà presa una decisione”





Come annunciato già da diverso tempo, Hans-Dieter Flick non sarà più l’allenatore del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. Ma non sarà l’unico a lasciare i campioni tedeschi: anche l’ex attaccante della Lazio, Miroslav Klose, attualmente vice proprio di Flick, ha annunciato che, dalla prossima stagione, non sarà più al Bayern Monaco. Ecco le sue parole, rilasciate in una intervista al sito Kicker: “Quello che mi succederà e dove sarò nella prossima stagione dipende ancora da me. Ho un piano molto chiaro. E penso che Olli Kahn lo sappia molto bene. E sa anche che non sarò qui la prossima stagione. Non posso ancora parlare del mio futuro. Ma ci sono diverse opzioni interessanti e sono sicuro che presto verrà presa una decisione su cosa farò nella prossima stagione. E come ho detto: decido io, nessun altro!”.

