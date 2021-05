Lazio, Radio Radio: “Ieri sera all’Olgiata vertice Lotito-Tare-Inzaghi. Trovato accordo. Entro 24 ore le firme”





“Ieri sera si sono incontrati credo all’Olgiata, e c’erano sicuramente Lotito, Inzaghi e Farris. Ha partecipato al vertice Igli Tare. L’accordo è fatto, sono d’accordo su tutto. Quello più stizzito è il presidente Lotito, arrabbiato per il derby e per le partite precedenti perchè ritiene che la Lazio poteva andare in Champions. Quindi l’accordo è cosa fatta. Si sono dati 24 ore per le firme. Credo sia stato un vertice abbastanza tosto. Alla fine prevale per Inzaghi l’amore per la Lazio e la voglia di stare qui. Il vertice è durato un paio d’ore“. Così il direttore Ilario Di Giovambattista durante Radio Radio Mattino Sport&News.

