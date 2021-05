Lazio-Torino, Nicola: “I biancocelesti hanno molta qualità e un gioco consolidato. Sarà importante portare la nostra identità”





In vista della gara di domani sera tra Lazio e Torino, recupero della 25° giornata del campionato di Serie A Tim, che andrà in scena allo Stadio Olimpico alle ore 20:45, il tecnico granata Davide Nicola ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“Punti di forza della Lazio? Mi interessano i nostri e li abbiamo dimostrati. Loro hanno molta qualità, con giocatori insieme da tanti anni e un gioco consolidato. Possiamo fare una partita per esprimere noi stessi. Nelle ultime due gare abbiamo dosato male le energie, ne abbiamo usata troppa e questo non ci ha permesso di esprimerci.

C’è desiderio di voler tutto e subito. Abbiamo fatto tanti punti per recuperare in classifica e dobbiamo stare nel giusto livello. Il confronto con i tifosi è stato importante, ci ha aiutato. Dobbiamo solo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri. Non dobbiamo essere contratti, ma allenarci e lavorare su noi stessi. Sono convinto che dimostreremo ciò che abbiamo sempre fatto. Prepariamo le partite per esprimere noi stessi cercando di fare risultato. Tutto il resto decade, non facciamo differenze a seconda dei risultati che abbiamo a disposizione.

Belotti diffidato? Il gallo è un giocatore esperto e molto importante per noi. Se giocherà saprà gestirsi. Sicuramente scenderà in campo la formazione migliore contando anche su chi subentrerà. Ci sarà una squadra competitiva perché c’è una partita importante. L’importante è portare la nostra identità e il nostro entusiasmo. Meritiamo la salvezza. Dobbiamo soltanto crederci”.

