Se non sarà rivoluzione poco ci manca. Senza la qualificazione in Champions, d’altronde, come aveva ammesso qualche tempo fa il diesse Tare i piani della Lazio dovranno cambiare. Molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore. Il condizionale resta d’obbligo anche perché Inzaghi ha il contratto in scadenza e la firma, data per una formalità, non è arrivata. Lotito gli ha proposto da tempo un contratto da 7,5 milioni di euro per tre anni bonus esclusi ma prima di apporre la sua firma chiederà garanzie tecniche. La priorità dell’allenatore resta la Lazio, solo se si palesasse la Juve rimetterebbe tutto in discussione. Il patron della Lazio intanto è infuriato per la sconfitta nel derby, si aspetta un finale dignitoso poi sarà tempo di bilanci: in ballo c’è anche il diesse Tare finito sul banco degli imputati per alcuni acquisti poco azzeccati l’ultimo in ordine di tempo quello di Muriqi costato ben 20 milioni di euro e ancora non pervenuto. Primo passo potrebbe essere l’affidamento della Primavera al responsabile del settore giovanile Bianchessi, ridimensionamento per l’abanese, poi si penserà alla prima squadra: nella migliore delle ipotesi serviranno 5-6 acquisti senza contare che senza Champions qualcuno chiederà la cessione. Tra questi potrebbe esserci Milinkovic, nel pieno della maturazione, Luis Alberto, che ha un’offerta da 4 milioni l’anno dal Siviglia e Luiz Felipe, molto stimato in Germania. Tra le priorità il portiere titolare: Reina farà da chioccia mentre Strakosha, in scadenza a giugno 2022, dovrà essere ceduto. Poi serviranno due riserve per Acerbi e Radu, un sostituto di Leiva, che potrebbe cambiare aria, e capire cosa fare in attacco: intoccabile Immobile, Caicedo ha chiesto di essere ceduto, Correa non ha continuità mentre Muriqi è stato un fallimento. In entrata spunta Simy che il Crotone valuta 10 milioni. Infine, la squadra. Ansia Acerbi che ieri via social ha chiesto scusa per il derby: oggi gli esami al ginocchio destro per chiarire l’entità dell’infortunio. Leggo/Enrico Sarzanini

