Nazionale, i convocati di Mancini per l’amichevole contro San Marino: tre i biancocelesti





Il 28 maggio andrà in scena l’amichevole tra la Nazionale italiana e San Marino. Il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la sfida, in cui spiccano tre giocatori della Lazio. Francesco Acerbi, Manuel Lazzari e Ciro Immobile sono i tre biancocelesti che si uniranno a questa tra, scelti dallo stesso tecnico.

Questa la lista ufficiale pubblicata sui profili social della Nazionale italiana:

