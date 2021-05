Nazionale, Mancini: “Molto felice per il rinnovo. Condizioni Acerbi e Verratti? Siamo fiduciosi”





Il c.t. della Nazionale Italiana Roberto Mancini, dopo l’annuncio del suo rinnovo fino al 2026, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

“Sono molto felice per il rinnovo, ringrazio la federazione e il presidente Gravina. È un bellissimo momento per me. Non ci sarebbe stato motivo per lasciarsi, l’idea era la stessa del presidente. Il nostro obiettivo è riuscire a vincere. Mi piacerebbe continuare questo lavoro iniziato tre anni fa che sta dando risultati e lasciare qualcosa di importante. L’Italia deve partire per vincere, poi non sempre succede ma speriamo che il nostro lavoro possa portare i frutti molto velocemente. Condizioni Acerbi e Verratti? Abbiamo sue problematiche di questo genere ma siamo fiduciosi. Quella di Marco sembra più grave ma valutiamo giornalmente. Decideremo con l’avvicinarsi della scadenza della lista”.

