Due k.o. consecutivi per due a uno e una salvezza senza passare dai play-out che si allontana sempre più. Questo il recente passato della Lazio Primavera che, nonostante delle buone prestazioni sotto il profilo del gioco, fatica a raccogliere punti mentre lo spettro retrocessione si avvicina e le giornate a disposizione sono sempre meno. Se gli episodi non sorridono alle giovani aquile, ad aiutare Raul Moro e compagni ci aiutano le dirette concorrenti sempre più in difficoltà, come ad esempio la Fiorentina reduce da cinque sconfitte consecutive, che tengono viva una lotta salvezza serratissima. La Lazio non può veramente più sbagliare: oggi al Fersini arriva la Juventus nella prima di sette finali molto complicata dove ogni punto vale doppio. Vincere significherebbe sperare, perdere ancora una volta aprirebbe un’altra crisi nera.

L’avversario

Come anticipato poc’anzi, avversario di turno dei biancocelesti sarà la Juventus, avversario ostico non solo per tradizione ma anche per situazione di classifica. I bianconeri, infatti, sono in piena corsa per i play-off e dopo due pareggi consecutivi con Roma e Sassuolo devono tornare a fare bottino pieno per allontanare la Spal, la prima esclusa dalla corsa al titolo lontana solo due lunghezze. Al Fersini si prospetta una gara delicata con Mister Bonatti che non farà calcoli puntando sui migliori a disposizione anche tenendo conto dei problemi fisici di alcuni dei suoi talenti più in forma. Il dubbio maggiore rimane quello offensivo legato al capocannoniere attuale di categoria Cosimo Marco Da Graca, autore di 15 reti, che si è fermato dopo una manciata di minuti contro il Sassuolo. Molte delle scelte di Bonatti, come quella legata al modulo che potrebbe variare da un 4-2-3-1 a un 4-4-2 o addirittura a un 4-3-1-2, sono legate alla presenza o meno del palermitano classe 2002 che, in caso di assenza, potrebbe essere sostituito da Cerri complice anche lo stop di Bonetti.

Le altre gare della 23esima giornata

Torino-Roma 2-3, Spal-Milan 0-1, Ascoli-Cagliari 0-1, Inter-Fiorentina 1-0, Genoa-Empoli 3-5, Bologna-Sampdoria 2-3, Atalanta-Sassuolo

La probabile formazione

Il k.o di Bologna maturato con due episodi ha lasciato strascichi pesanti in casa Lazio con i biancocelesti che hanno fallito l’aggancio ai felsinei ora più tranquilli a quota 25 punti e fuori dalla zona play-out. Mister Menichini, da uomo d’esperienza, è ben consapevole che l’incrocio di oggi contro la Juventus sia ben più di un semplice spartiacque stagionale con i suoi ragazzi ormai vicini all’ultima spiaggia. Niente esperimenti dunque e spazio al consolidato 3-5-2 delle ultime uscite nel quale però figurano molte defezioni. In difesa infatti, potrebbe essere Pica a sostituire lo squalificato Armini, mentre in mediana verrà alzato Floriani a destra in sostituzione di Novella e Tommaso Marino a sinistra per rimpiazzare l’infortunato Ndrecka. In avanti, invece, ancora da scegliere chi affiancherà Raul Moro con Castigliani non al meglio che proverà a stringere i denti fino all’ultimo e Nimmermeer che scalda i motori in caso di forfait.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Pica, Adeagbo, Franco; Floriani, A. Marino, Bertini, Shehu, T. Marino; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

