PRIMAVERA1 | LIVE Lazio-Juventus 0-1 (Chibozo 4′)





19′- T. Marino a terra dolorante dopo uno scontro di gioco con Miretti, gioco interrotto per qualche istante.

17′- Floriani prova ad andarsene di prepotenza sulla destra dopo un’incomprensione in fase di costruzione della difesa juventina ma sbatte contro Ntenda.

15′- Intervento fuori tempo di Nzouango su Castigliani ma l’arbitro lo grazia: solo richiamo verbale per il numero 5 della Juventus.

13′- Floriani si libera dell’avversario sulla destra e arriva sul fondo, crossa in mezzo per la testa di Castigliani ma il numero 9 biancoceleste non riesce ad intervenire.

12′- Ci riprova Chibozo, il quale tenta il dribbling sull’out mancino e trova il corner.

10′- Triangolo tentato da Soulé e Chibozo in area di rigore, salva tutto in scivolata Czyz.

6′- Bertini mette in mezzo da calcio di punizione: Castigliani colpisce il pallone ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

4′- VANTAGGIO JUVENTUS! Chibozo incrocia con il sinistro e insacca: 0-1 al Fersini.

3′- Castigliani subisce fallo da Barrenechea: calcio di punizione dal limite dell’area per la Lazio.

1′- PARTITI!

Tutto pronto al Fersini per l’appuntamento delle 15:00 dove si affronteranno Lazio e Juventus nel match valido per la 23° giornata del Campionato Primavera 1. Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Franco, Adeagbo, Pica; Floriani Mussolini, A. Marino, Bertini, Czyz, T. Marino; Raúl Moro, Castigliani.

A disposizione: Peruzzi, Zappalà, Shehu, Cerbara, Cesaroni, Nimmermeer, Tare.

All. Leonardo Menichini

JUVENTUS (4-3-2-1) : Garofani, Mulazzi, Riccio, Nzouango, Ntenda; Miretti, Barrenechea, Sekulov; Iling, Soulé; Chibozo.

A disposizione: Senko, Raina, Fiumano, Omic, Turicchia, Leo, Sekularac, Cerri, Cotter.

All. Andrea Bonatti

Arbitro: Paolo Bitonti

I assistente: Giacomo Pompei Poentini

II assistente: Davide Meocci

Campo Mirko Fersini – Formello

