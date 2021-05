PRIMAVERA1 | Lazio-Juventus, le pagelle: Furlanetto da matita blu, altra prodezza di A. Marino. Male la difesa, bene Bertini e Raul Moro





Furlanetto 4.5 – Inizio da horror per il portierino veneto che sbaglia un rilancio di piede offrendo a Sekulov l’assist del vantaggio ospite. Incolpevole sul secondo gol, non viene chiamato in causa quasi mai se non nel finale con una buona respinta in angolo.

Pica 5 – Soffre a più riprese le folate offensive juventine. Nel primo tempo viene favorito dalla mira sbagliata dei bianconeri, nella ripresa concede troppo spazio a Sekulov che è libero di mettere al centro il pallone dell’uno a due.

Adeagbo 5 – Fatica a reggere l’urto offensivo della Juventus, ma è spesso bravo a leggere in anticipo le intenzioni degli avversari chiudendo sul nascere azioni pericolose. Con il passare dei minuti cala di livello: prima lo salva Furlanetto su un lancio in profondità letto male, poi Iling-Junior lo punisce riportando avanti i bianconeri.

Dal ’66 Shehu 5.5 – Non riesce a regalarsi un compleanno con gol. Nei primi minuti dall’ ingresso in campo si divora un’ottima ripartenza servendo malissimo Raul Moro, poi viene spostato come quinto di sinistra in un ruolo senza incidere minimamente. Mezzo voto in più lo merita comunque per lo spirito di sacrificio al servizio della squadra.

Franco 5.5 – L’errore di Furlanetto dopo pochi minuti lo coglie impreparato con il numero due laziale che chiude in ritardo su Chibozo bravo ad insaccare in diagonale. Alza la qualità della sua prestazione minuto dopo minuto con interventi puliti che offrono sicurezza ed evitano guai ulteriori.

Floriani 6 – Ritrova la sua posizione naturale da quinto di centrocampo e si vede. Per oltre un’ora di gioco è uno dei migliori dei capitolini, poi dopo l’uscita di Adeagbo deve preoccuparsi soprattutto di aiutare la retroguardia e a tratti esce dalla partita.

A. Marino 7 – Stoppa in area, mantiene la calma, manda a vuoto un difensore e piazza il gol del momentaneo pareggio. Menichini lo preferisce a Shehu come interno di qualità a centrocampo e l’ex Rieti lo ripaga con un’ ottima prestazione leggermente macchiata da qualche affanno di troppo in fase di non possesso.

Bertini 6.5 – Torna ad essere protagonista dopo qualche prestazione sottotono. In fase di recupero non è sempre perfetto, ma quando ha il pallone tra i piedi è una certezza e ha inizio ripresa sfiora anche la gioia personale con Garofani che gliela nega con una prodezza.

Czyz 5.5 – Ritrova la maglia da titolare dopo un problema fisico e qualche partita in panchina. Fa un buon lavoro di filtro in mezzo al campo non offrendo però il suo solito e prezioso apporto in fase di costruzione.

Dal ’82 Tare SV

T. Marino 5 – Non riesce a rimpiazzare a dovere l’infortunato Ndrecka. Si preoccupa più di difendere che di attaccare con le discese sulla corsia mancina che sono prossime alle zero. La difesa ospite lo controlla senza problemi e ne approfitta per spingere sulla sua fascia.

Dal ’75 Cerbara 5.5 – Tenta qualche accelerazione in ripartenza per regalare il pareggio alla Lazio, ma la sua partita si riassume nella conclusione debole e centrale a dieci minuti dalla fine che Garofani blocca senza preoccupazioni.

Raul Moro 6.5 – L’assenza di Ndrecka gli consegna la fascia da capitano con lo spagnolo che la indossa a dovere. Non ha moltissimi palloni a disposizione per fare male, ma dopo un tap in di testa fallito di pochissimo si mette in proprio sulla sinistra e serve a Marino il cioccolatino del parziale uno a uno.

Castigliani 6 – Stringe i denti, va in campo e, come sempre, dà tutto. Nel primo tempo non si fa vedere quasi mai, mentre nella seconda parte di gara si fa vedere con più costanza in area avversaria. Nel finale sfiora l’eurogol da fuori, ma il portiere juventino si supera e blinda il risultato.

All. Menichini 5.5 – Non c’è due senza tre. Terza sconfitta consecutiva dei biancocelsti per due a uno che vedono l’incubo retrocessione avvicinarsi sempre di più. Lo svantaggio dopo pochi minuti obbliga il tecnico toscano a rivoluzionare il piano partita che nella ripresa paga le tante assenze e la mancanza di alternative.

