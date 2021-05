Salernitana, Gravina: “Rischia di non potersi iscrivere in Serie A, le norme sono chiare”

Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale tenutosi quest’oggi, ha commentato tra gli altri argomenti anche la situazione societaria legata alla Salernitana, neopromossa in Serie A. Gravina ha deciso di dare una proroga di 14 giorni a Lotito per poter vendere a un’altra società. Così il presidente della FIGC: “Il proprietario della Salernitana sapeva benissimo che si sarebbe arrivati a questa situazione e non entriamo nel merito della proprietà. Abbiamo sancito solo un principio che si conosce dal 2013. Oggi invieremo una notifica al presidente Lotito riguardo l’impossibilità di iscrivere due squadre nella stessa categoria. Non ci saranno ulteriori sanzioni ma il rischio è quello di non potersi iscrivere al campionato: le norme sono chiare. Noi non siamo la controparte della Salernitana, noi vogliamo i granata in Serie A perché se l’è meritata”.