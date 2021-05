Serie A, crolla il valore dei brand di tutti i club





Secondo il rapporto stimato da Brand Finance, tutte le squadre della Serie A hanno subito un calo netto a livello di valore dei brand. Nella classifica stilata si può notare come nessuno dei club di Serie A si trovi in una delle prime dieci posizioni. Le prime che si trovano in graduatoria sono la Juventus, che ha subito però un calo del 16 % rispetto al 2020, e l’Inter, che ha avuto un calo del 18%. In perdita anche la Lazio, con un crollo di oltre il 28%, e la Roma, con oltre il 40% in meno. Per i biancocelesti cresce, però, ildato del valore d’impresa che passa a 132 milioni di euro nel 2021 (+19%).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: