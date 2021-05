SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Torino





Domani sera alle ore 20:30 andrà in scena il recupero della 25esima giornata di Serie A tra Lazio e Torino. Si tratta della penultima partita del campionato per entrambe, un campionato di alti e bassi per la squadra biancoceleste, matematicamente in Europa League, e sicuramente deludente per la squadra granata, che dopo il beffardo pareggio di ieri del Benevento contro il Crotone cercherà di pareggiare ad ogni costo per avere la certezza matematica di disputare la Serie A anche il prossimo anno. Ecco la situazione del Torino.

IL TORINO – I granata, con il pareggio del Benevento di ieri, vede la salvezza un passo più vicino, se non altro ha ora a disposizione il doppio risultato per cercare di rimanere in Serie A, e sicuramente proveranno a sfruttarlo per non andarsi a giocare lo snervante scontro diretto, in casa, contro la squadra di Pippo Inzaghi all’ultima giornata. Il toro attualmente si trova al quartultimo posto a 35 punti, tre in più del Benevento. Deriva però da due partite tutt’altro che positive: la partita casalinga persa contro il Milan per 0-7 e la sconfitta esterna contro lo Spezia per 4-1, partita che ha matematicamente regalato la promozione alla squadra ligure.

LA FORMAZIONE – (3-4-1-2):Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

LA STELLA – Nonostante la stagione abbia avuto degli alti e bassi, per lui, e non sia stata positiva per tutto il Torino, la sua presenza è sempre preziosa ed ha un determinato peso in ogni possibilità che i granata creano davanti. Stiamo parlando, ovviamente, di Andrea Belotti, autore fin qui di 13 reti e prossimo a contendersi il posto con Immobile per le partite degli Europei che partiranno a breve.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio–Torino si è giocato quasi due anni fa: era il 30 ottobre 2019, partita di andata di quel campionato e seconda delle 11 vittorie consecutive che caratterizzeranno il percorso in campionato della Lazio almeno fino al lockdown di marzo. In quella partita andarono a segno prima Acerbi, con un gol formidabile da oltre 30 metri, e poi Immobile con una doppietta. L’ultimo fu un autogol di Belotti, che ha deviato la palla da un calcio d’angolo di Luis Alberto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: