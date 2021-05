TMW | Calciomercato Lazio, contatti avanzati per D’Ambrosio dell’Inter





Alla Lazio mancano ancora da disputare due gare per chiudere questa stagione, il recupero contro il Torino in programma domani sera, e l’ultima di campionato domenica in casa del Sassuolo. Certi del sesto posto e dell’Europa League, i biancocelesti dovranno lavorare sul mercato, per rinforzare la squadra nei reparti in cui ha fatto più fatica in questa stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la società biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter che, dopo lo stand by sul rinnovo del contratto con i nerazzurri, potrebbe lasciare Milano. La Lazio ci punta forte e fa sul serio, con i contatti in corso tra le parti già avanzati. Il Presidente Lotito fiuta l’affare a parametro zero, per regalare il primo rinforzo per la retroguardia biancoceleste.

