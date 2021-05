18 maggio 2000, la Lazio conquista la terza Coppa Italia della sua storia: il ricordo del club | FOTO&VIDEO





Esattamente il 18 maggio, ma di 21 anni fa, la Lazio, in quel di San Siro contro l’Inter, pareggiava 0-0 ma, grazie alla vittoria nella gara di andata, per 2-1 allo Stadio Olimpico di Roma, conquistava la terza Coppa Italia della sua storia. Un lungo cammino, iniziato contro il Ravenna agli Ottavi di finale. Proseguito poi con la Juventus ai Quarti, Venezia in Semifinale ed appunto Inter in Finale. La Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare questa data, 18 maggio 2000, entrata di diritto nella storia biancoceleste. Il video pubblicato riprende tre reti importanti di quel cammino: il gol di Simeone contro la Juventus, decisivo per il passaggio in Semifinale visto che all’andata i biancocelesti avevano perso 3-2 a Torino, mentre il gol di Simeone all’81° della gara di ritorno, ha chiuso il match sul 2-1 biancoceleste. Infine le due reti contro l’Inter nella Semifinale di andata a Roma, firmate Nedved ed ancora Simeone, che hanno portato la Lazio in vantaggio sul 2-1, vantaggio che poi i biancocelesti hanno difeso a Milano.

Poco dopo, sempre attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha pubblicato anche una foto, che segue il video, dove riprende il momento in cui i calciatori biancocelesti posano con il trofeo tra le braccia. L’immagine è accompagnata dalla didascalia: “Nessun gol ma è festa grande: a quattro giorni dallo Scudetto, è Double!”.

