Rivali in campo e amici fuori il rettangolo verde: Ciro Immobile e Andrea Belotti oltre ad aver formato in passato la coppia d’attacco granata, sono anche compagni in Nazionale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sfida questa sera passerà dalle loro marcatore: all’andata entrambi sono andati in gol. Immobile ha segnato 7 reti in 10 partite al Toro, 5 nelle ultime 4 sfide. Belotti contro i biancocelesti è andato in gol 4 volte, di cui 3 su rigore.

