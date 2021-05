Champions League, Mansour finanzierà il viaggio dei sostenitori del Manchester City in Portogallo per la finale





Lo sceicco Mansour, attuale ds del Manchester City, finanzierà il volo dei sostenitori del club in Portogallo per coloro che assisteranno alla finale di Champions League. L’annuncio è stato dato dal club stesso tramite il proprio sito ufficiale. L’iniziativa, si legge, è stata ideata dallo sceicco stesso per alleviare i tifosi del City da un peso finanziario in un periodo come questo in cui molti stanno già facendo fatica per via del covid. Sono state pubblicate anche delle dichiarazioni dello stesso sceicco in merito al suo gesto: “Pep e la squadra hanno avuto una stagione così straordinaria e raggiungere la finale di Champions League dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il Club. È quindi incredibilmente importante che il maggior numero possibile di tifosi abbia l’opportunità di partecipare a questa partita speciale. Soprattutto coloro che hanno sostenuto il Manchester City in momenti buoni e brutti per così tanti anni”.

