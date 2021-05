CONFERENZA INZAGHI: “Al futuro ci penseremo la prossima settimana: con Tare rapporto di fratellanza, con Lotito nessun dissidio”





Termina 0-0 all’Olimpico il recupero tra Lazio e Torino, con il rigore sbagliato da Ciro Immobile. In conferenza il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato il pareggio: “Dispiace per mio fratello, ma credo sia stato bello vedere due squadre combattere cosi fino al 95’. Ho fatto i complimenti anche a chi è subentrato: abbiamo giocato due giorni fa, questa è stata una stagione nella stagione. Anche domenica vorremo fare la nostra partita. Se è stata la mia ultima partita all’Olimpico? Stasera ero solo concentrato sul campo, i ragazzi sono stati bravi. Al futuro ci penseremo dopo domenica. Con Igli c’è quasi un rapporto di fratellanza, con Lotito c’è stima: ieri è stato con noi ed ha avuto parole importanti per il gruppo, nonostante la sconfitta del derby; non ci saranno mai dissidi tra noi“.

