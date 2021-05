Conferenza Nicola: “La Lazio ha giocato alla morte e questo dà ancora più valore al risultato”





Il Torino ottiene un punto nel recupero dell’Olimpico e può festeggiare la permanenza in A. L’allenatore granata Davide Nicola ha commentato in conferenza lo 0-0 in casa della Lazio: “Il fatto che i biancocelesti abbiano giocato alla morte, come è giusto che sia, ha dato più valore al risultato ottenuto. ‘Ricostruire’ è sempre più difficile che ‘costruire’ e delle mie tre salvezze questa è stata molto sofferta. Potevamo già essere salvi, a Verona per esempio, però accetti il percorso, credi nelle idee e nei valori. L’mportante è rimanere sempre concentrati. Dopo Milan e Spezia emotivamente era difficile, ma stasera per essere competitivi serviva scendere in campo come abbiamo fatto. Ci siamo abbassati tanto, ma consideriamo la qualità e la fisicità della Lazio. Direi che per il percorso fatto, la salvezza è un traguardo meritato. Stasera abbiamo messo tutte le energie che avevamo a disposizione, senza pensare al prossimo match point. In stagione abbiamo sofferto l’assenza di alcuni giocatori per Covid che non si sono subito rimessi in condizioni ottimali, così abbiamo dovuto gestire impieghi e risorse. Ora a me interessa dare qualche giorno ai ragazzi perchè le fatiche sono state tante, non penso al futuro: mi interessa fare bene l’ultima gara“.

