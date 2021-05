Cristiano Gimelli, capitano della Lazio Calcio a 8: “La Lazio è nel mio cuore. All’estero sono anni avanti come movimento”





Cristiano Gimelli, difensore e capitano della Lazio Calcio a 8, è intervenuto a Radio in Piazza, nella trasmissione ”Il Calcio è Uguale per Tutti”.

Avete pareggiato con il Frosinone, come è andata?

“Ci aspettavamo una partita fisica, con poca palla a terra. C’è rammarico per qualche situazione che dovevamo sfruttare meglio, ma non è un pareggio da buttare“.

Avete iniziato la stagione a metà Maggio, quanto influisce?

“C’era incertezza su un eventuale partenza. In un mese abbiamo fatto cinque allenamenti. Il tempo per prepararci è stato poco, bisogna affinare i meccanismi“.

Che impatto c’è stato con l’arrivo di Ledesma?

“Gia venne Cesar, giocatori così alzano il tasso tecnico di tanto, ti danno consapevolezza, c’è una crescita totale per il movimento, e a livello di spogliatoio per noi è un motivo di vanto“.

Cos’è per te la Lazio? E quanto ti mancherà il Derby ?

“La Lazio è nel mio cuore, Ledesma l’ho conosciuto nel 2006, ha sempre fatto parte della mia carriera calcistica. Venivo da tre o quattro anni di Serie A. La Lazio Calcio a 8 è un ambiente professionistico, diverso da tante altre realtà del nostro movimento. Mi piace la divisione della squadre in gironi, è un format interessante, dà modo alle squadre più titolate di affrontarsi in gare secche“.

Ci sono ancora i favoriti di una volta?

“Ieri ci sono state sempre sorprese. Un campionato così rapido permette alle squadre minori di dare tutto ciò che hanno, per poi partecipare ai Playoff. E’ stata alzata la soglia dell’attenzione di tutti“.

Dove può arrivare il Calcio a 8?

“Noi come Lazio abbiamo avuto la fortuna di andare all’estero, come in Russia. All’estero sono anni avanti a noi, ogni squadra che fa la Serie A russa hanno la propria sezione di Calcio a 8, da lì abbiamo scoperto un mondo nuovo“.

