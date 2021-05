FORMELLO – Col Toro tornano Strakosha e Fares titolari, Luiz Felipe e Akpa per Acerbi e Milinkovic





Stamattina Inzaghi ha svolto un rapido risveglio muscolare con la formazione che affronterà il Torino questa sera all’Olimpico. Qualche modifica è stata apportata rispetto alle prove tattiche di ieri pomeriggio. Portiere e difesa sono confermati. Strakosha a difendere i pali, Luiz Felipe a sostituzione di Acerbi con Marusic e Radu. Le novità principali riguardano la metà campo dove Akpa Akpro prenderà il post di Milinkovic come mezzala destra al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto con Parolo che partirà dalla panchina. Cambio sulla fascia sinistra col rilancio di Fares al posto di Lulic mentre non si muove Lazzari dalla corsia destra. Davanti niente Pereira, la sua avventura in biancoceleste è agli sgoccioli e quindi si vuole continuare a puntare su Muriqi al fianco di Immobile.

LAZIO 3-5-2: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi

