Funerali Enza, centinaia tifosi della Lazio per l’ultimo saluto alla “mamma dei laziali” – FOTO





Quest’oggi alle 15 sono iniziati i funerali per una tifosa della Lazio speciale: Enza, la mamma dei laziali. I funerali della storica titolare del Lazio Point di Via Farini hanno preso luogo alla basilica di San Giovanni Bosco, situata nel quartiere Don Bosco, tra via Tuscolana e l’aeroporto di Centocelle. Centinaia sono stati i tifosi che sono passati a dare l’ultimo saluto alla storica tifosa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: