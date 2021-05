GdS | Doppia sfida per Inzaghi: rialzare la Lazio e aiutare Pippo





La Lazio non ha niente più da chiedere alla classifica, ma vuole chiudere bene la stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Inzaghi può dare una mano al Benevento di Pippo (che domenica poi se la vedrà con i granata, nella sfida-salvezza) ma pensa anche alla sua conferma. Il tecnico laziale, inoltre, vuole allungare la striscia consecutiva di vittorie in casa: vincendo le ultime 12 gare dell’Olimpico i biancocelesti hanno già migliorato il record, ma vogliono superarlo ancora.

