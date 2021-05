Grand Stand Arena, uno stadio tecnologico ed ecosostenibile al Foro Italico





Sicura, tecnologica ed ecosostenibile. La Grand Stand Arena ha riaperto con successo gli spalti al pubblico in occasione degli Internazionali di tennis. ll secondo impianto, dopo il Centrale, per capienza del Foro Italico ha potuto ospitare fino a 1.493 spettatori per gara (il 25% del totale, come da disposizioni governative) e nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2, distanziamento sociale e acquisto online dei tagliandi). Un ritorno alla normalità anche per la struttura in acciaio leggero e poco invasiva (i rivestimenti sono in pvc riciclato), progettata e realizzata da Flex Arena, società specializzata nella costruzione di infrastrutture sportive di ultima generazione, temporanee e permanenti, da 20mila posti. Cofanetti all’avanguardia con diverse destinazioni d’uso e rispettosi dell’ambiente. Del resto la Gran Stand Arena, dove Lorenzo Sonego ha battuto l’austriaco Dominic Thiem, oltre al tennis, è stata teatro due anni fa dei Mondiali di beach volley e nei mesi scorsi convertita in palestra a cielo aperto nel periodo delle chiusure. Un guscio-contenitore da 7mila posti che accoglie le gradinate, valorizza gli spazi interni per attività commerciali e servizi, adattandosi alle necessità dello sport professionistico in piena sicurezza.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: