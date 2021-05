Lazio-Torino, giallo per Luis Alberto: era diffidato, salterà la prossima partita





Il centrocampista biancoceleste Luis Aberto è stato ammonito al 50° minuto di Lazio-Torino per un intervento in ritardo sul granata Lukic. Lo spagnolo, diffidato, salterà dunque la prossima partita di campionato contro il Sassuolo valevole per la 38° di Serie A.

