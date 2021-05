Lazio-Torino, giallo per Luiz Felipe: era diffidato, salterà anche lui il Sassuolo





Dopo l’ammonizione di Luis Alberto arriva anche quella di Luiz Felipe, sanzionato al 61′ per un intervento falloso ai danni di Belotti. Il difensore brasiliano, diffidato come lo spagnolo, salterà l’ultima partita di campionato contro il Sassuolo in programma domenica ore 20:45.

