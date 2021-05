Lazio-Torino, Giordano: “Se i granata non fanno punti questa sera rischiano tantissimo”





A poche ore dalla sfida di questa sera, che vedrà il Torino affrontare la Lazio all’Olimpico per cercare il punto che li farebbe restare in Serie A, l’ex biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando anche la gara di questa sera. Queste le sue parole a riguardo: “Lazio-Torino? “Se il Toro non prende il punto stasera, rischia tantissimo col Benevento. Sarebbe una finale a cui arriverebbe meglio il Benevento. In due partite il Toro ha preso troppi gol. La partita dovrà essere disputata alla grande dal Torino”.

